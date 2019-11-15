Ruhani: Toprak ve imparatorluk peşinde değiliz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Tahran'da İslami Birlik Konferansı konuklarıyla yaptığı ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) kutlu doğum gününü tebrik ederek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

“Bölgedeki nüfuzumuz askeri ve bilimsel güç ile stratejik konumumuzdan değil, gönülleri fetheden İslam Devrimi'nin etkisinden kaynaklanıyor.” diyen Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“İslam ile Peygamber Efemdimizin öğretilerini yerine getirilmesi için yapılan devirmimize inanıyoruz. Bugün Irak, Suriye, Lübnan, Bahreyn ve Yemen’deki halkların İran'a ilgili göstermesi Peygamber Efendimizin yolunda olan İslam Devrimi’nin mesajı içindir.

Irak ve Suriye’de evladlarımız askeri danışman olarak canlarını feda ettiler. Terörle mücadele konusunda (bölge) milletlerinin yanında yer aldılar. Onların kriterleri insan özgürlüğüydü. Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler, Türkler, Araplar veya Kürtlere onlar için eşittirler."

Fars veya Arap olmanın hiçbir özellik taşımadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bizim için asıl imtiyaz Peygamber Efendimize uymaktır. Toprak ve İmparatorluk peşinde değiliz. Bölgede kardeşlik ve birlik istiyoruz. Aynı zamanda Peygamber Efendimize uymak istiyoruz." diye konuştu.