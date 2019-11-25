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25 Kasım 2019 - 12:11

Ruhani Bosna-Hersek Milli Gününü kutladı

Ruhani Bosna-Hersek Milli Gününü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bosna-Hersek Milli Günü’nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bosna-Hersek halkının milli gününü kutladı.

Bosna-Hersek Milli Günü dolayısıyla ülkenin Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç’e tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, “İki ülke arasındaki ilişkiler ile kaydadeğer kapasitelerin siyasi liderlerin iradeleri sayesinde giderek geliştirilip ilerletilmesini temenni ediyorum.” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı ve ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.

News Code 1882671

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