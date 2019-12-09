İdlib kırsalındaki terör grupları Hama kuzeyine roketlerle saldırdı

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) göre, İdlib güney kırsalında yayılan terörist gruplar dün, Hama kuzey kırsalındaki Skeylbiye Kentine roketli füzelerle saldırması sonucunda maddi zararlar meydana geldi.
SANA Hama Muhabiri, İdlib güney kırsalında konuşlanan terörist grupların fırlattıığı roketli füzelerin Hama kuzeybatı kırsalındaki Skeylbiye Kentinin çevresine düşmeleri sonucunda maddi zararlara yol açarken ahali arasında ölü ve yaralanmalara neden olmadığını söyledi.
SANA muhabiri, Suriye ordu birliklerinin roketlerin atıldığı yerleri belirlediğini ve saldırılara top ateşiyle cevap verdiğini, terörist saflarında doğrudan isabetler sağladığına dikkat çekti.
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