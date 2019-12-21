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21 Aralık 2019 - 14:14

Suriye'ye ait petrol ve doğal gaz tesislerine İHA saldırısı

Suriye'ye ait petrol ve doğal gaz tesislerine İHA saldırısı

Suriye'nin Humus şehrinde, 3 petrol ve doğal gaz tesisine, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, ülkenin Humus şehrinde, 3 petrol ve doğal gaz tesisine, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği açıklandı.

Açıklamaya göre, Humus vilayetinde bulunan bir petrol rafinerisi ile iki doğal gaz tesisine İHA'lar ile aynı anda saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle Humus petrol rafinerisinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Suriye Petrol Bakanlığı, tesislerdeki üretim birimlerinin saldırıda zarar gördüğünü ve çıkan yangınların söndürülmeye çalışıldığını duyurdu. Saldırıları üstlenen olmadı.

News Code 1883247

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