Suriye'deki kutsal mekanlara giden ilk İran kafilesi Şam'da

Suriye’deki kutsal mekanları ziyaret etmek için Tahran'dan yola çıkan İran kafilesi Uluslararası Şam Havalimanı'na geldi.

İran afilesini İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Suriye temsilcisi Ayetullah Tabatabai, İranlı ve Suriyeli yetkililer karşıladı. Ayetullah Tabatabai, hoş geldin karşılamasında zairlere hitap ederek, “8 yıl önce, IŞİD’li teröristler Hz. Zeynep (sa)Türbrsi'nin etrafındaki sokaklardaydı ve çevredeki binalardan ateş açıp zairleri şehit ediyorlardı, ama şimdi onların menfur kokusunu hissetmek için yüzlerce kilometre uzağa gitmeliyiz.” dedi.

İran’dan Kutsal Türbe Savunucularının Hz. Zeynep (sa)Türbrsi'ne hakaret edilmemesi için Suriye’ye geldiklerini ifade eden Ayetullah Tabatabai, “Şahit olarak şunu belirtmek isterim ki, son yıllarda türbedeki bayrak bir an olsun yarıya inderilmedi. Bu şehitlerin döklülen kanı sayesinde gerçekleşti.” açıklamasında bulundu.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu bu ayda Suriye’deki kutsal mekanları ziyaret etmek için kayıtların başladığını bilidirmişti.