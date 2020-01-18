Deve ile dünya turuna çıkan İranlı gezgin Azerbaycan'da

9 ay önce İran’ın güneyindeki Bender Abbas kentinden deve ile dünya turuna çıkan İranlı turist Muhammed Amiri Rudan Azerbaycan’ın Gence kentine ulaştı.

“Apa.az” muhabirine konuşan İranlı turist, Azerbaycan halkının kendisini sıcak bir şekilde karşıladığını ifade ederek, "Çok güzel bir ülkeniz var, halkınız çok kibar, güleryüzlü ve misafirperver" dedi.

Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentinden başlayan gezi iki buçuk yıl sürecek. Bu süre zarfında, turizm alanında 20 yıllık bir deneyime sahip olan Amiri Rudan, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Okyanusya'da 47 ülkeden geçecek ve nihayet İran’a Türkmenistan üzerinden dönecek.

Bu projenin amacı, sporcu Hürmüzgan'ın kültürel mirasını ve yerli halkın turistik yerlerini tüm dünyaya tanıtmaktan ibarettir.