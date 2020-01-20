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20 Ocak 2020 - 10:12

İran ile Azerbaycan arasında yeni sınır kapısı açılıyor

İran ile Azerbaycan arasında yeni sınır kapısı açılıyor

Azerbaycan Sınır Birlikleri Komutanı Elçin Quliyev, İran ile Azerbaycan arasında yeni sınır kapısı açma planının gündemde olduğunu söyledi

Dün İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Rızai ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Azerbaycan Sınır Birlikleri Komutanı Elçin Quliyev iki ülke arasındaki sınır kapılarından geçen yolcu ve araç sayısında bir yıl öncesine göre önemli artış yaşandığını söyledi.

İran ile Azerbaycan arasında yeni sınır kapısı açma planının gündemde olduğunu dile getiren Quliyev, "Sınır işbirliği alanındaki sarfedilen çabalar iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu gösteriyor” dedi.

News Code 1883950

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