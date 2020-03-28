Pekcan: İran ile ticaret için enteresan bir çözüm bulduk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ‘temassız dış ticaret’i hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu çalışmayla bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahlarla ticarete devam etmelerini istiyorum” dedi.

Pekcan, şu bilgileri paylaştı: “1 Mart itibarıyla Irak’la olan yolcu giriş çıkışını kapattık. Burada, şoför, dorse ve konteyner değiştirmeyle ticareti başarıyla gerçekleştiriyoruz. Önce 200-500 TIR’dı, 1140 TIR’a kadar çıktık.” Pekcan, şunları söyledi: “İran’la sorunumuzu da tampon bölgemiz olmadığı için Kapıköy tren yoluyla çözdük. Enteresan bir çözüm bulduk. Kapıköy’den bizim lokomotiflerimiz treni ittiriyor, İran sınırına girince de bu ülkedeki lokomotifler treni çekiyor. Şu anda 80 vagon (160 TIR yükü) hizmete hazır. Bunu 120 vagona (240 TIR yükü) çıkarabilecek durumdayız.”

Bakan Pekcan, şöyle devam etti: “Temazsız ticaretle Irak’la 1140 TIR’a ulaştık ama ihracatımız yüzde 50 azaldı, İran’a yüzde 80 azaldı. Dış ticarette bir azalma olacak, en az olması yönünde çalışıyoruz.”

Kaynak: Akşam