İran'la olan Kapıköy Sınır Kapısı ne zaman açılacak?

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Kapıköy Sınır Kapısının ne zaman açılacağı sorusu üzerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama geldi.

İşte Sarısaç tarafından paylaşılan Bakan Pekcan'ın o açıklaması: "İran’a açılan Kapıköy Gümrük Kapımız, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında Tek Durakta Kontrol Projesine uygun biçimde modernize edilerek 15.02.2019 tarihinde 70 dönümlük yeni gümrük sahasında 3 giriş – 3 çıkış olmak üzere toplam 6 adet peronla hizmet vermeye başlamıştır. Hâlihazırda, İran tarafınca da anılan Kapımıza bitişik Razi Gümrük Kapısında bir modernizasyon çalışması yürütülmektedir. Ayrıca İran tarafı, Razi-Hoy kara yolunda da yer yer yük taşımacılığına uygun olmayan yerlerde genişletme ve iyileştirme çalışmaları sürdürmektedir. Söz konusu çalışmalar Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip İran tarafı ile mutabakat sağlanarak Kapıköy ve Razi Gümrük Kapıları uluslararası yük taşımacılığına açılacaktır.

KAPIKÖY YAYA GİRİŞİNE NE ZAMAN AÇILACAK?

"Öte yandan, yolcu giriş ve çıkışlarına ilişkin işlemler, İçişleri Bakanlığınca belirlenen mevzuat çerçevesinde yürütülmekte İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca alınan Kovid-19 önlemleri kapsamında Kapıköy Gümrük Kapımız yolcu taşımacılığına kapalı durumdadır. Hâlihazırda İran tarafınca; İran vatandaşlarının, İran’da oturma izni bulunanların ve İran makamlarından izin alan iş insanlarının İran’a girişlerine müsaade edilmektedir.”

Kaynak: Wanhaber