İranlı ve Türk yetkili kapatılan sınır kapılarını konuştu

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, dün akşam Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran plakalı tırların Türkiye’ye giriş yapması, Mersin’de bekleyen İran'a gidecek sebzeler ve meyveler ile Türkmenistan sınırında bekletilen Türk şoförleri konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İki yetkili, bu sorunların en kısa zamanda çözülmesiyle birlikte İran-Türkiye sınırları arasındaki ticari geçişlerin sağlık protokolü çerçevesinde devam etmesi konusunda anlaştılar.

Mahmud Vaizi, dün akşam Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, demiryolu, deniz ve kara yoluyla ticari malların taşınmasında yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Telefon görüşmesinde hazırlanan sağlık protokolü çerçevesinde iki gün içinde ortak ticari geçişlerin kolaylaştırılması ve hızlanması konusunda mutabık kalındı.

Şahin Mustafayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in koronavirüs salgınına karşı mücadele için İran'a 5 milyon dolar değerinde olan ihtiyaç malzemeleri tahsis ettiğini duyurdu.