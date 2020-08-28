Türkiye’den ürün ithalatında hiçbir sorun yok

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadat, İran ile Türkiye arasındaki demiryolu taşımacılığı hakkında açıklama yaptı.

Saadat, "Koronavirüs nedeniyle dış ticaret istatistiklerinde geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla düşüş yaşandı. Fakat sınırların yeniden açılmasıyla ihracatçılar bu açığı kapatmaya çalışıyor.” dedi.

Saadat, sözlerine şöye devam etti:

"Daha önce Türkiye ile ticarette demiryolu taşımacılığı ihracatçıların ilgisini çekmiyordu. Fakat korona salgını döneminde buna talep arttı. Şu anda iki ülke arasında gündelik olarak 150 vagonla ticari mallar taşınıyor."

Türkiye’den ürün ithalatında hiçbir sorun olmadığını aktaran Saadat, “İthal ürünler Türkiye’deki limanlardan demiryolu ve karayolu vasıtasıyla İran'a geliyor." ifadesini kullandı.

İran ile ticaret için enteresan bir çözüm bulduklarını anlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ‘temassız dış ticaret’i hayata geçirdiklerini belirtmişti.