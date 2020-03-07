Pekcan: Biz İran'a ihracat yapmak istiyoruz

AA'da yer alan habere göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, DHL Express Türkiye ve Dünya Gazetesi iş birliği ile Akbank’ın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen "İhracatın Yıldızları" yarışmasının ödül törenine katıldı.

Pekcan, İran'a gidecek sebze ve meyvelerin Mersin'de beklediğini belirterek, "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Lojistik yolları ile alternatif güzergahlar üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz insan sağlığı ama ticaretimize de her türlü önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız." dedi.

Orta Asya’ya yapılan ihracatın yüzde 50'sinin İran üzerinden gittiğini hatırlatan Pekcan, "Irak ve İtalya'ya 20 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Dolayısıyla tedbirlerimizi alacağız ama dış ticaretin önünde de engel tanımayacağız." diye konuştu.