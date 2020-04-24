Haşdi Şabi'den Musul'da terör örgütü IŞİD operasyonu

Irak basınına göre, Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, Musul'un güneyinden kente sızmaya çalışan IŞİD'li teröristlere karşı operasyon yaptı.

Musul'ın El-Hadr ilçesindeki çöl bölgesinde icra edilen operasyonda Haşdi Şabi güçleri teöristlerin saldırısına karşı koydu.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı geçtiğimiz Ocak ayından 15 Nisan kadar ülkedi askeri operasyon ve terör olaylarının bilançosunu açıklayarak, terör olaylarında 170 sivil ve askerin şehit olduğunu duyuran Güvenlik Medya Ağı, askeri operasyonlarında ise 135 terör örgütü IŞİD üyesinin öldürülüğünü de bildirmişti.

Askeri operasyonlarda bombaların üretildiğiğ 637 terör mevzisinin yanısıra 6 bin 89 bombanın etkisiz hale getirildiğini açıklayan Güvenlik Medya Ağı, 51 patlayıcı kemer, 505 havan mermisi ve 7 aracın ele geçirildiğini da kaydetti.