Haşdi Şabi: Şehit Korgeneral Süleymani yol gösterici bir ışıktır

“Almaalomah.com” sitesinde yer alan habere göre, Irak Haşdi Şabi güçleri, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 100’üncü günü münasebetiyle bir açıklama yayınladı.

Bu açıklamada, “Ayrıldıklarından 100 gün geçti, ancak hala aramızda bulunuyorlar” belirtildi.

Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'i “yol gösterici bir ışık” olarak nitelendiren Haşdi Şabi’nin açıklamasında, “Evlatlarınız inanç ve kararlılıkla dolu kalpleriyle kutsal yollarına devam edecekler. Hiç zayıf olmadık ve tüm sahalarda hazırız” ifadelerine yer verildi.

Haşdi Şabi, Irak'taki siyasetçilerden birleşip tüm Iraklıların çıkarlarını koruyan bir hükümet kurmasını istedi.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.