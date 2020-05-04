Haşdi Şabi güçleri IŞİD'in Babil vilayetine saldırısını engelledi

"Al Masalah.com" sitesinde yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak'ın Babil vilayetinin kuzeyinde bulunan Curf Sahar bölgesine saldırmaya çalıştığı belirtildi.

IŞİD üyelerinin saldırı çabaları Haşdi Şabi güçleri tarafından başarısız kaldı.

Haşdi Şabi güçleri ayrrıca son günlerde teröristlerin Diyali ve Salahaddin vilayetlerine saldırılarını engellemişti.

Terör örgütü IŞİD kalıntıları başta ABD olmak üzere bazı yabancı partilerin desteğiyle Irak'ın farklı bölgelerinde faaliyet yapıyor.