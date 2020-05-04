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4 May 2020 10:20

Haşdi Şabi güçleri IŞİD'in Babil vilayetine saldırısını engelledi

Haşdi Şabi güçleri IŞİD'in Babil vilayetine saldırısını engelledi

Irak Haşdi Şabi güçleri düzenlediğ yeni bir operasyonda terör örgütü IŞİD'in Babil vilayetindeki Curf Sahar bölgesine saldırısını engelledi.

"Al Masalah.com" sitesinde yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak'ın Babil vilayetinin kuzeyinde bulunan Curf Sahar bölgesine saldırmaya çalıştığı belirtildi.

IŞİD üyelerinin saldırı çabaları Haşdi Şabi güçleri tarafından başarısız kaldı.

Haşdi Şabi güçleri ayrrıca son günlerde teröristlerin Diyali ve Salahaddin vilayetlerine saldırılarını engellemişti.

Terör örgütü IŞİD kalıntıları başta ABD olmak üzere bazı yabancı partilerin desteğiyle Irak'ın farklı bölgelerinde faaliyet yapıyor.

News Code 1886225

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