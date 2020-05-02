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2 May 2020 15:38

Haşdi Şabi güçleri hâlâ Irak halkı için fedakarlık yapıyor

Haşdi Şabi güçleri hâlâ Irak halkı için fedakarlık yapıyor

Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abdulkerim Halef, Haşdi Şabi güçlerinin Salahaddin vilayetinde IŞİD’li teröristlerin peşinde olduğunu duyurdu.

Gadir TV kanalına göre, Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abdulkerim Halef, Haşdi Şabi güçlerinin Salahaddin vilayetinde kara ve hava askeri desteği ile IŞİD’li teröristlerin peşinde olduğunu bildirdi.

Haşdi Şabi güçlerinin kahramanlıklarını takdir eden Halef, “Haşdi Şabi kahramanları hâlâ Irak halkının güvenliğini ve ülkenin ulusal egemenliğini savunmak için fedakarlık yapıyor” dedi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü IŞİD saldırısı sonucu 10 Haşdi Şabi mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Salahaddin vilayetine bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde, IŞİD kalıntıları Haşdi Şabi güçlerine saldırmıştı.

News Code 1886193

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