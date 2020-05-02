Haşdi Şabi güçleri hâlâ Irak halkı için fedakarlık yapıyor

Gadir TV kanalına göre, Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abdulkerim Halef, Haşdi Şabi güçlerinin Salahaddin vilayetinde kara ve hava askeri desteği ile IŞİD’li teröristlerin peşinde olduğunu bildirdi.

Haşdi Şabi güçlerinin kahramanlıklarını takdir eden Halef, “Haşdi Şabi kahramanları hâlâ Irak halkının güvenliğini ve ülkenin ulusal egemenliğini savunmak için fedakarlık yapıyor” dedi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü IŞİD saldırısı sonucu 10 Haşdi Şabi mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Salahaddin vilayetine bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde, IŞİD kalıntıları Haşdi Şabi güçlerine saldırmıştı.