Irak'ta IŞİD'e karşı "Ramazan 1" adlı operasyon başlatıldı

Al Maluma haber ajansının haberine göre, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri terör örgütü IŞİD üyelerine karşı yeni bir operasyon başlattı.

"Ramazan 1" adlı bu operasyonun Irak'ın Anbar vilayetinin batısını teröristlerden temizlemek amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Terör örgütü IŞİD'in son kalıntılarının Anbar'ın batısında bulunduğuna dair bilgi alındıktan sonra bu operasyona başlandığını belirten Anbar Ortak Operasyonlar Komutanlığı, operasyona Irak sınır muhafızlarının da katıldığını duyurdu.