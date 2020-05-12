Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 841'e çıktı

Türkiye Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda bin 114 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 126, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 578 ve iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olarak kayıtlara geçti.