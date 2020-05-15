Türkiye'de koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 4055'e çıktı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 4055'e ulaştı.

24 saatte 38 bin 565 test yapıldı ve 1708 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 146 bin 457 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 2 bin 103 artarak 106 bin 133'e yükseldi.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısının azalmaya devam ettiğini belirten Koca, test sayısının düne göre fazla olduğunu belirterek "Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1.5 metre sosyal mesafe" dedi.