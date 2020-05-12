Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 3 bin 894'e ulaştı.

24 saatte 37 bin 351 test yapıldı ve 1704 kişide koronavirüs tespit edildi. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 141 bin 475'e ulaştı.

Virüs nedeniyle tedavi gören 3 bin 109 kişi ise sağlığına kavuştu, böylece toplam iyileşen hasta sayısı 98 bin 889 oldu.