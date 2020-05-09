Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

Son bir gün içide 3 bin 84 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 89 bin 480 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor" dedi.

Koca, paylaşımının devamında "Yapılan test sayısına göre yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.