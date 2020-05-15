Beşiktaş'ta koronavirüs paniği

Beşiktaş'ta toplam 10 kişide Koronavirüse rastlandı. Evlerinde karantinaya alınan bu kişilerin durumlarının ciddi olmaması ise camiayı sevindiriyor.

Siyah beyazlılarda bu haftaki antrenmanlar ve yapılması planlanan iki kamp da iptal edildi.

Karantinaya alınan Nevzat Demir Tesisleri’ndeki tüm faaliyetler de durduruldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, yapılacak yeni testler sonrasında oluşacak tabloya göre yönetimle birlikte antrenman programını belirleyecek.

Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.

İzinli olarak ülkelerine giden ve sonrasında Türkiye'ye dönen yabancı futbolcuların karantina süreci devam ediyor.

Lens, Ljajic, Boateng, N’Koudou ve Ruiz, hafta içinde karantinadan çıkacak. Yaşanan bu belirsizlikler bitince siyah beyazlılar, antrenman programını netleştirecek.

Kaynak: TRT Spor