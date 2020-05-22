İran: Apartheid rejimi İsrail birer ölüm makinesidir

İran Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden Dünya Kudüs Günü'ne dair paylaşımda bulunarak Siyonist Rejim'in işlediği cinayetleri eleştirdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist Rejim, doğası gereği Filistinlileri kayıtsız olarak katleden birer ölüm makinesidir. 2018’de 20 yaşındaki gönüllü hemşire Razan Al-Najjar Gazze Şeridi’nde vurularak hayatını kaybetti.

İsrail apartheid rejimi masum Filistinli çocukları hedef alma konusunda da geniş çaplı bir deneyime sahip. Bu çocukların hepsi silahsızdı ve sadece özgürlük ve adaletin peşindeydiler. Ancak hiçbir kurala uymayan işgalci Siyonist güçleri tarafından şehit oldular. Bu, savaş suçunun korkunç ve acımasız bir örneğidir.

Acı çeken kadınlar, çocuklar ve mahkumlar Filistin'deki savaş suçlarının ana kurbanları. Yasadışı olarak tutuklanan Filistinli mahkumlar rejim hapishanelerinde işkence görüyorlar. Onlar en kısa sürede serbest bırakılmalı.

Sistematik işkence uygulama İsrail’in DNA'sındadır. İsrail, uzun süredir masum Filistinlilere ilişkin yürüttüğü işkence politikası ile onları idam etmiştir. Bunlar acımasız ve insanlık dışı bir eylemdir"

Apartheid rejimi İsrail’in ana temelinin işgalcilik politikası olduğu kaydedilen açıklamada, “Genç Filistin kuşağı, işgaliciliği tahammül etmeyecek kadar cesur. Ahed Tamimi sadece 19 yaşında bir Filistinli aktivist, ancak işgal altındaki Filistin topraklarındaki ulusal kurtuluş hareketi için bir model olarak kabul ediliyor” denildi.