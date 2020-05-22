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22 May 2020 11:17

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Arapça "Dünya Kudüs Günü" paylaşımı

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Arapça "Dünya Kudüs Günü" paylaşımı

Dışişleri Bakanı Zarif, Dünya Kudüs Günü’ne ilişkin yaptığı Arapça paylaşımda, bu günü “Filistinlilerin haklarını yeniden canlandırma günü” olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dünya Kudüs Günü’ne ilişkin yaptığı Arapça paylaşımda, bu günü “Filistinlilerin haklarını yeniden canlandırma günü” olarak nitelendirdi.

Zarif’in paylaşımında, “İsrail, bölgede en büyük insan hakları ihlalcisi, nükleer silah sahibi ve uluslararası barış ile güvenliğe karşı en ciddi kronik tehdittir” belirtildi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in attığı tweette, “Irkçılığa dayanan sözde Yüzyılın Ankaşması komplosu Washington'un işgalcilerle ortaklık yaptığını ve hiç umudunun kalmadığını kanıtladı. Tek çözüm yolu referandumdur” ifadesine yer verildi.

News Code 1886644

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