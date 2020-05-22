Ruhani'den 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu

İran Cumhhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ruhani mesajında, "Bu sene Kudüs Günü'nde gerçi mevcut şartlardan dolayı ve sağlık kurallarına uymak ve halkın sağlığı için fiili yürüyüş düzenlenmesi mümkün değildir fakat önemli olan ve Filistin ülküsüne derinlik katan ve düşmanlara korku salan şey, Kudüs’ün kurtarılmasını isteyen yüreklerin manevi varlığıdır ve bu kalplerde işgal altındaki toprakların ilahi zaferin olacağına dair bir şüphe yoktur" dedi.

Parstoday'e göre Ruhani, İran halkının her zaman Filistin davasını desteklediğine işaret ederek, "İran halkı İslam Devrimi'nden ve rahmetli İmam Humeyni'den ilham alarak, başta masum Filistin halkı olmak üzere dünya mazlumlarını desteklemede dünyada öncü olmuştur'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın zalimler ve zorbalara karşı mücadeleye dayalı siyasetlerinin devam edeceğini belirterek, ''Çünkü bu heyecan ve irade, Aşura mektebinden ilham alınmış bir inanç ve yoldur'' açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Ruhani, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda Kudüs’ün Filistin'in başkenti olma ilkesinin değişmez olduğuna vurgu yaptı.