Dünya Kudüs Günü uyanıklık günüdür

Bahreyn Şiileri Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle gerçekleştirdiği konuşmada Bahreyn halkına hitap ederek, "Sizler inanç ve cihatçı iradesi kırılmış ve parçalanmış bir millet değilsiniz" dedi.

Bahreyn halkının iradesi ile direnişini takdir eden Şeyh İsa Kasım, "Bahreyn milleti Batıl ile mücadele ve Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker ilkesini (İyiliği emretmek ve kötülükten menetmek) bir kenara bırakan ve zulmü engellemeyen bir millet değil" açıklamasında bulundu.

"Bahreyn halkı uyanması gereken gaflet içinde bulunan bir millet değil" diyen Şeyh İsa Kasım, Bahreynlilerin duyarlı bir millet olduğunu dile getirdi.

Bahreyn Şiileri Lideri, Dünya Kudüs Günü'ne işaret ederek, "Hiç şüphesiz Dünya Kudüs Günü, basiret, uyanıklık ve devrimcilik anlayışının artmasına sebep olacaktır" diye konuştu.