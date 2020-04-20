İran: Bölge ötesi güçlerin askeri faaliyetleri izleniyor

Ülkenin batısına ziyarette bulunan İran Hava Savunma Karargahı komutan vekili Tuğgeneral Kadir Rahimzade, burada konuşlandırılan İran Silahlı Kuvvetleri’nin yeni hava savunma sistemlerini yerinde inceledi.

Ziyaret esnasında açıklama yapan Tuğgeneral Kadir Rahimzade, "Başta İran'ın batı sınırındaki komşu ülkeler olmak üzere bölge ötesi güçlerin çevremizdeki tüm askeri hareketliliği ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından izlenmektedir" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, işgalci Amerikan güçlerinin Irak'taki son askeri hareketliliğine tepki göstererek, "ABD’nin bölgedeki tüm askeri faaliyetlerini anbean izliyoruz” ifadesini kullanmıştı.