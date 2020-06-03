İran'da İmam Humeyni'nin (ra) vefat yıl dönümü anılıyor

Bugün 3 Haziran, İran İslam Devrimi'nin tanınmış ve dünyadaki diğer liderlerden farklı özelliklere sahip olan kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) vefat yıl dönümüdür.

İran’da her sene Rahmetli İmam Humeyni’nin vefat yıl dönümünde görkemli anma merasimleri düzenleniyordu, fakat bu sene yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle anma törenleri sanal dünyasına taşındı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün İmam Humeyni'nin (r.a) 31. vefat yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma yapacak.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin İran ulusuna hitap edeceği konuşma TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sene salgını nedeniyle İmam Humeyni (r.a) Türbesi'nde de anma merasimi yapılmayacak.

İmam Humeyni'nin vefat yıl dönümü vesilesiyle yerli ve ulusal radyo ve televizyon kanallarından özel programlar yayınlanacak.

İslam Devrimi'nin büyük mimarı İmam Humeyni 3 Haziran 1989 tarihinde vefat etti. 9 milyon insanın hazır bulunduğu cenaze töreninde naaşı Tahran’ın güneyinde Kum’a giden yol üzerinde bulunan mezarına ancak helikopterle taşınabildi. İmam Humeyni'nin türbesi başkent Tahran'ın güneyinde bulunuyor.