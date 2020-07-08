İran ile Suriye askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasına imza attı

İran ile Suriye bugün, askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan anlaşmayı imzaladı.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, iki ülke arasındaki yeni anlaşma, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Suriye Savunma Bakanı General Ali Abdüllah Eyub başkanlığındaki birkaç toplantı ve çalışma oturumunun ardından imzalandı.

İki tarafının ilan ettikleri sonuç bildirmesinde; başta bölgesel ve uluslararası taraflardan desteklenen terörizme karşı mücadelenin olmak üzere farklı tehlikelere ve zorlukara karşı koyma konusundaki ikili koordinasyonun devam etmesini doğrulandı.

İki tarafının bulundukları ortak basın toplantıda Tümgeneral Bakıri; direnç ekseninin, İran, Suriye ve bölge halkının askeri, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmede ısrarlı olduklarını doğrularken anlaşmalar ve işbirlik yürüyüşünün devam edildiğini ve bu anlaşmalarının ikili işbişrlik irademizi güçlendirdiğine dikkat çekti.

General Eyup de yaptığı açıklamada, Suriye ve İran arasındaki ilişkilerin stratejik olduğunu belirtirken askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin tehlikelere ve zorluklara rağmen tüm yönlerini içerdiğine işaret etti.

Bakan Eyup; Suriye’nin yeni zorluklara daha fazla ısrarla karşı koyacağını ve ilkelerinde sabit kalacağını vurgularken açık savaşın gelecek aşamasında çıkarıcağı zorluklar üzerinden gelmek için Suriye halkının çabaları ve terörüm tüm şekillerine karşı koymaya ısrarlı müttefikleri ve dostları ile işbirliğinde uygun ortamının oluşturulacağını dile getirdi.