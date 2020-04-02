ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini anbean izliyoruz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, işgalci Amerikan güçlerinin Irak'taki son askeri hareketliliğine tepki göstererek, "ABD’nin bölgedeki tüm askeri faaliyetlerini anbean izliyoruz” dedi.

Tümgeneral Bakıri, onların Irak’taki direniş güçlerine özellikle Haşdi Şabi’ye karşı kara propaganda başlattığını belirterek, “İran Silahlı Kuvvetleri güçlü biçimde kara, hava ve deniz sınırlarını savunmaktadır” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Bakıri, “Son haftalarda ABD'nin Irak'taki üslerine karşı olanlar, Irak halkı ile direniş güçlerinin Kudüs Gücü Komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik yapılan terör saldırısına olan doğal tepkisi ve İran’la hiçbir alakası yoktur. ABD konuyu çarpıtarak İran’a bağlamak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

“Amerikalılar, Iraklılar da dahil olmak üzere bölge halkının Amerikan askeri varlıklarına karşı olduklarını iyi biliyor” diyen Tümgeneral Bakıri, İran’a yan bakıldığı takdirde en sert tepkilerle karşılık verileceği uyarsını yaptı.

Son zamanlarda Irak’taki üslerine saldırılar artan ABD, Anbar ile Erbil’deki üslerine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmaya başlamıştı.