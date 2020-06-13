İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri meclise gidecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Alirıza Selimi, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin 16 Haziran tarihinde mecliste düzenlenecek kapalı oturuma katılacağını duyurdu.

Bu kapalı oturumda bölgedeki güvenlik sorunu gibi konuların ele alınacağını açıklayan Selimi, "Bu oturum, meclisin nasıl güçlendirileceği ve yapısının nasıl düzeltileceği konusu ile devam edecektir" dedi.

Alirıza Selimi, "Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzai ile İslami İrşad ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi de eğitim konuları ve kültürel sorunlar hakkında rapor sunmak üzere 16 Haziran'da meclise gidecek" ifadesini kullandı.