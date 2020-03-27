  1. Siyaset
27 Mar 2020 11:53

Devrim Muhafızları'nın gücü ABD'yi çok öfkelendirmiştir

Devrim Muhafızları'nın gücü ABD'yi çok öfkelendirmiştir

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) mübarek doğum günü ve Devrim Muhafızları günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) mübarek doğum günü ve  Devrim Muhafızları günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Tümgeneral Bakıri’nin kaleme aldığı mesajda, “Devrim Muhafızları, belirsiz ve kritik durumlarla kriz dönemlerinde İslam Devrimi ile ülkenin ilerleyip büyümesi aynı zamanda İran ulusunun istekleri için en önemli fırsatlar yaratmış, bununla birlikte İranlıların emperyalizmle mücadele, direniş ve adaleti arama mesajını uluslararası alanda yaymıştır. Ve her gün direniş çiçeklerinin açıldığını ve sulta düzeni ile Siyonizm sistemine karşı öfke patlamasını ve özellikle dünyanın her yerinde Amerika'ya karşı mücadele bayrağının açıldığını görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları’nın 41 yıl boyunca daha çok güçlü bir seviyeye ulaştığına işaret edilen mesajda, “Devrim Muhafızları’nın stratejik gücü ve etkisi, Amerika’nın çok öfkelenip iğrenç duruma düşmesine ve İran düşmanlarının yalnızlaşmasına neden olmuştur” belirtildi.

Mesajda ayrıca, koronavirüs salgını ile mücadelede Devrim Muhafızları Ordusu'nun halka hizmet ve hükümete yardım için sağlık çalışanlarının yanında yer aldığı kaydedildi.

News Code 1885423

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