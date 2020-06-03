ABD'deki ırkçı cinayet Amerika'nın gerçek huyunu gösterdi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Humeyni (r.a) 31. vefat yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

İran halkına hitap eden Ayetullah Hamane'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Büyük İmam, vefatından sonra da aramızda yaşıyor ve canlı olarak anılarda yaşaması gerekiyor ve onun varlığından, maneviyatından ve düşüncesinden faydalanacağız.

-Dönüşüm ve tahavvül ruhu onun en önemli özelliğidir. Rolü sadece bir öğretmen veya hoca rolü değildi, sahada bir komutan ve gerçek bir liderdi.

- İmam zamanında en büyük değişikliklere imza attı ve birçok alanda da değişiklik yaptı.

- İmam Humeyni tam anlamıyla İran ulusunda bir devrim yaptı. İmam'ın hareketinden önce bazı mücadeleler vardı, ancak çalışma alanları az sayıda öğrencileri kapsıyordu. İmam'ın hedefi bir grup değil, İran halkıydı. Millet bir okyanus gibidir, bir okyanusta fırtına çıkarmak herkesin işi değil. Havuzu dalgalandırmak mümkün fakat okyanusu dalgalandırmak herkesin işi değil.

- Milletin hareketsizlik ve itaatkar ruhundaki değişim İmam'ın bir başka eylemiydi. İran'da İslami hareketten önce halkımız temel meseleleriyle değil kişisel meseleleriyle meşguldü, ancak İmam Humeyni İran halkına taleplerini aramalarını öğretti.

- Diğer bir değişiklik de halkımızın kendilerine ve topluma olan bakış açılarındaki değişiklikti. İran ulusunda kendine güven sorunu vardı ve yurt dışı ile içinde hiç kimse İran ulusunun büyük güçlerin üstesinden gelebileceğini hayal edemezdi. İmam Humeyini İran halkına kendilerine güvenmelerini sağladı.

- Dünya güçleri görüşündeki değişim, İmam'ın bir başka işiydi. O dönemde kimsenin Amerika’ya meydan okuması söz konusu değildi. İmam, ABD başkanlarının "Humeyni, Amerika hakkında küçük düşürücü sözler ifade etti" şeklinde cümle söylemesine yol açtı.

- İmam'ın vefatından sonra ülke devrimci yaklaşımdan uzaklaşmadı. Bugün her zamankinden daha capcanlıyız. Savunma ve bilimsel alanda daha da geliştik. Savunma kabiliyetinde bir caydırıcılığa ulaştık. Siyaset alanında da bugünlerde ülkenin görkemli imajı tartışılmaktadır.

- ABD’deki son durum aslında her zaman gizli tutulan gerçeği ortaya çıkardı. Bunlar havuzun dibindeki çamur ve balçığın havuz yüzeyine çıktığını gösteriyor. Bir polisin sakin bir şekilde dizini siyah bir adamın boynuna koyup öldürmesi ve başkaları da bunu izlemesi yeni bir şey değil. Bu, şimdiye kadar ABD'nin dünyanın farklı yerlerindeki gösterdiği huyu yansıtıyor. Irak, Suriye ve Afganistan’da böyle yapıyorlardı. Bunlar ABD yöneyiminin huyu. Amerikan halkının “nefes almaya izin verin” sloganı aslında dünyada Amerika'nın zulmüne uğrayan insanların sesidir.

- Korona salgını konusunda kötü çalışma sergileyen Amerika, Yüce Allah’ın yardımıyla rezil oldu. Bu ülkede koronavirüs geç görülmesine rağmen salgını yönetmedeki zaafları çok sayıda hastanın ölümüne sebep oldu.

- Bugün Amerikan halkı utanç içinde. Ülke içi ve dışında işleri hep ABD'yi savunup süslemek olan bazıları da bu durumda başlarını kaldıramaz hale geldi.