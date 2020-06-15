İranlı komutan: İHA'ların yerli olması büyük önem taşıyor

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün sabah saatlerinde Hazrati Vali-Asr İHA birliğine gelerek yakından incelemelerde bulundu.

Burada açıklamada bulunan Tümgeneral Musevi, insansız hava araçlarının stratejik önemine değinerek, İHA'ların farklı görevleri yerine getirmedeki gücü ile çeşitliliğinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Tümgeneral Musevi, “İHA endüstrisinin yurt dışına bağlı olmadan yerli imkanlarla üretilmesi bu endüstrinin güçlü yanlarından biridir” ifadesini kullandı.

İran Ordusu Genel Komutanı, "Umarız İran Ordusu'nun İHA'ların gelişimine dair herhangi bir engeli olmamasını göz önünde bulundurarak İslam Devrimi Lideri'nin bu konudaki isteğini yerine getirebiliriz" şeklinde konuştu.