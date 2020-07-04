Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran ile Irak arasında askeri ve savunma işbirliği artacak

İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki askeri ataşesi General Mustafa Moradiyan ve Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu başkanı Muhammed Reza Al Haydar ile bir araya geldi.

Bağdat'ta yapılan görüşmede iki taraf, İran-Irak ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ve daha önce imzalanan askeri anlaşmalarının uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulundular.

İki taraf ayrıca, Tahran ve Bağdat arasındaki askeri güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgedeki terörizme karşı kapsamlı mücadelenin önemine değindi.

İran: Kaçırılan 4 İranlı diplomat hala Siyonist Rejim hapishanelerinde

İran Dışişleri Bakanlığı, 1982'de Lübnan'da Siyonist güçleri tarafından kaçırılan 4 İranlı diplomatın durumuna ilişkin yazlı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada, "Yıllar boyunca bildirildiği gibi, tüm kanıtlar Lübnan'da kaçırılan İranlı diplomatların Siyonist güçlerine verildiği, daha sonra işgal altındaki bölgelere nakledildiği ve halen Siyonist Rejim’in hapishanelerinde tutulduğunu gösteriyor." belirtildi.

İran’ın bu adam kaçırma ve terör eylemi için Siyonist Rejim ile destekçilerini sorumlu tuttuğu kaydedilen açıklamada, “Maalesef, uluslararası toplum ve sözde insan hakları örgütleri bu cinayete karşı ciddi bir adım atmamıştır. ABD'nin desteğiyle suç işlemeye ve uluslararası hukuku çiğnemeye devam eden Siyonist Rejim de bunun sorumluluğunu almaktan kaçınıyor” ifadelerine yer verildi.

İran: Natanz nükleer tesisindeki kazanın nedeni belli oldu

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, Natanz nükleer tesisinde meydana gelen kazaya ilişkin önemli açıklamada bulunarak,"İlgili kurumlar tarafından yürütülen teknik ve güvenlik düzeydeki araştırmalar sonucu 2 Temmuz Perşembe sabahı Natanz'daki Şehit Ahmadi Roşan Nükleer Kompleksi'nde meydana gelen kazanın nedenini kesin olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili uzmanlar, olayın ilk saatlerinden itibaren olay yerinde hazır bulunarak kazanın nedenlerini araştırmaya başlamıştır" dedi.

Kazanın nedeni hakkında Hüsrevi, "Olay yerinde oluşan hasar özenle incelenerek kazanın ana nedeni belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

Hüsrevi, bazı güvenlik hususları nedeniyle, kazanın nedeni ve şeklinin uygun bir zamanda kamuya açılanacağını kaydederek, "Natanz Nükleer Tesisi'nin açık alanındaki kazada oluşan hasar sınırlı düzeydedir" açıklamasında bulundu.

İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 154 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 260'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2566 artarak, 235 bin 429'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3123'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan196 bin 464 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.