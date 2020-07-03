Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Natanz nükleer tesisinde zenginleştirme sürecinde bir sorun yoktur

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz nükleer tesisinde yapım aşamasında olan açık hava tesislerinin birinde yaşanan kaza sonucu hasar meydana geldiğini söyledi.

Kelmalvendi yaptığı açıklamada, "Natanz nükleer tesisinde meydana gelen olayda uranyum zenginleştirme sürecinde herhangi bir aksama yoktur ve sitemiz eskisi gibi faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

İran: Fars Körfezi uzun süredir ABD'nin cinayetlerine tanık olmaktadır

İran Dışişleri Bakanlığı, 1988'daki ABD'nin İran yolcu uçağına yaptığı saldırının yıldönümü nedeniyle sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerikan insan hakları nedir? İnsanları öldürmek için eşsiz bir taahhüt" ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ayrıca, " Fars Körfezi uzun süredir bölgede ABD'nin cinayetlerine tanık olmaktadır. ABD, 32 yıl önce kasten İran'a ait bir yolcu uçağını düşürdü. 290 kişi hayatını kaybetti. Ancak ABD şimdiye kadar ne özür dilemiştir ne de yaptığından utanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İran Meclisi Başkanı Galibaf, Filistin İslami Cihad lideri ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile telefonda görüştü.

Galibaf görüşmede Filistin halkını Siyonist Rejim karşısındaki direnişinden dolayı takdir ederek, "Filistin halkının direnişi olmasaydı, Siyonist Rejimin saldırganlıklarına karşı zafer kazanamazlardı" dedi.

İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 148 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 106'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 652 artarak, 232 bin 863'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 97'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 194 bin 98 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.