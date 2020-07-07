Natanz olayı uranyum zenginleştirme sürecini etkilemedi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

Natanz nükleer tesisinde meydana gelen kazaya ilişkin Rebii, bu olayın uranyum zenginleştirme sürecini kötü yönde etkilemediğini söyleyerek, "Bu tesis eskisi gibi çalışıyor. İran'ın nükleer faaliyetleri barışçıldır ve İran halkının düşmanlarının kötülüğüne rağmen bu çalışmalar devam edecektir" dedi.

Rebii, olay yerinde herhangi bir radyoaktif madde sızıntısının olmadığını belirterek, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kazanın sebebinin uygun bir zamanda kamuya açıklanacağını bildirdiğini kaydetti.

Rebii, sözlerine şöyle devam etti:

"Olayın başlangıcından itibaren, bazı medya kuruluşları planlı bir şekilde İsrail rejimden güçlü bir imaj yaratmak amacıyla olayı Siyonist Rejim'e bağladılar. Ancak işgalci rejim de olayın sorumluluğunu kabul etmekten kaçındı. Gündem yaratmak psikolojik operasyonları bilenler için aşina bir kavramdır, fakat bunlar rejimin doğası ile de orantılıdır."

Rebii, olayla ilgili nihai sonucun Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından ilan edileceğini ifade ederek, "Bu olaya yabancı güçlerin müdahalesi olduğu sonucuna varırsak, kesinlikle uygun bir şekilde yanıt vereceğiz" diye konuştu.