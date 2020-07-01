Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD, BMGK toplantısında nükleer anlaşmaya tam destekle karşılaşacak

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatma çabasının nükleer anlaşma ve BM Güvenlik konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu belirtti.

Taht Revançi konuya ilişkin olarak, "Daha da kötüsü, ABD bu kararı uygulamak isteyen ülkeleri cezalandırmak istiyor. Bu ABD'lilerin uluslararası sistemde aradığı kaosu gösteriyor. Onlar çıkarlarına olduğunu düşündükleri şeyi elde etmeye çalışıyorlar. Ancak uluslararası hukuka aykırı bile olsa onlar için önemi yoktur" ifadelerinde bulundu.

İran'daki terörist saldırının detayları açıklandı

Zahidan milletvekili Feda Hüseyin Maleki, Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısına dair Mehr haber ajansına verdiği açıklamada, bu olayın Kurin bölgesindeki Galugah köyünün yakınlarında meydana geldiğini belirtti.

Olayda kimsenin esir veya şehit düşmediğini aktaran Maleki, "Terör saldırsında bir kişi şehit düştüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor. Devrim Muhafızları ekibi Kurin'de devriye görevi yaparken yol kenarına yerleştirilmiş iki bomba düzeneği buluyor. Birisi etkisiz hale getirilirken ikincisi maalesef patlıyor" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Maleki, "Kurin'deki olayda Sarcangal Taburu komutanı Albay Mirşekar hafif yaralandı ve Ceyşül Zulüm terör örgütü saldırının sorumluluğunu üstlendi" dedi.

İran'a karşı kara propaganda yapan kişiye idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada İran'a karşı kara propaganda yürüten Ruhullah Zam'ın idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda yapan Ruhullah Zam, Irak'ta Devrim Muhafızları tarafından yakaranarak ülkeye getirilmişti.

İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 147 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 817'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2457 artarak 227 bin 662'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3049'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 188 bin 758 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Huzistan, Buşehr, Razevi Horasan ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.

Tahran'ın kuzeyinde korkutan yangın:19 ölü

Dün akşam İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte yangın çıktı. Yangın sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.