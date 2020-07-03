İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 154 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 260'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2566 artarak, 235 bin 429'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3123'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan196 bin 464 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Tahran, Fars, Hemedan, Zencan, mazenderan ve Sİstan ve Belucistan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.