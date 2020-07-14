ABD savaş gemisindeki yangın Washington'un cinayetlerinin sonucudur

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaâni, "ABD savaş gemisinde çıkan yangın Amerikan hükümetinin eylemleri ve cinayetlerinin sounucudur. ABD ve Siyonist Rejim'i zor günler bekliyor" dedi.
Ayrıntıları geliyor...
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani, "ABD savaş gemisinde çıkan yangın Amerikan hükümetinin eylemleri ve cinayetlerinin sounucudur." dedi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaâni, "ABD savaş gemisinde çıkan yangın Amerikan hükümetinin eylemleri ve cinayetlerinin sounucudur. ABD ve Siyonist Rejim'i zor günler bekliyor" dedi.
Ayrıntıları geliyor...
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