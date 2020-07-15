Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD savaş gemisindeki yangın Washington'un cinayetlerinin sonucudur

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, direniş güçleri komutanlarıyla bir araya geldiği görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuğgeneral Kaani, "ABD’de yaşanan son olaylar özellikle de "USS Bonhomme Richard" isimli savaş gemisinde çıkan yangın Amerikan hükümetinin eylemleri ve cinayetlerinin sonucudur. Allah’ın vaat ettiği gibi zulüm ve cinayet işleyenler azaba yakalanacaklar" dedi.

İran'dan Suudi Arabistan'a "Yemen'e saldırıları durdur" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Naif Fellah Mübarek el-Heceref’in İran iddiasına tepki gösterdi.

Musevi, “Yeni genel sekretere İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız suçlamalar ve temelsiz iddialarda bulunmak yerine, işgalci koalisyon güçlerinin Yemenli kadınlar ve çocuklara karşı saldırılarının durdurulması ve krizin Yemenli taraflar arasında diyalog yoluyla çözülmesi konusuna odaklanmasını tavsiye ederim” dedi.

El-Heceref, İran İslam Cumhuriyeti'nin abluka altındaki Yemen'e silah gönderdiğini iddia etmişti.

Ruhani: Ülkeyi petrolsüz ekonomi ile yönetmek gücümüzü gösteriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD’liler yaptırımların başlamasından kısa bir süre sonra ülke ekonomisinin durmasını bekliyorlardı, ancak bugün petrolsüz ekonomiye dayanmadan ülkeyi yönetebiliriz. Bu ekonomik savaşta İran halkı için büyük bir 'zafer' ve 'güç gösterisi' sayılır” dedi.

İran-Çin anlaşmasını sonuçlandırmak için görüşmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün düzenlenen İran Meclisi Sanayi ve Madencilik Komisyonu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamda bulundu.

Gündemdeki konuları değerlendiren Zari, İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına ilişkin, “10 gün önce Çin Dışişleri Bakanı ile video konferans yoluyla yaptığım görüşmede, onlara bu belgenin sonuçlandırılması konusunda çalışmaya hazır olduğumuzu bildirdim ve bu hususta görüşmeler başaldı. Bu iki taslak metni karara bağlandıktan sonra yasal merciler tarafından onaylanacaktır.” dedi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 179 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 211'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin521 artarak, 262 bin 173'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 389'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 225 bin 270 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.