IMF'den ABD ekonomisi için kritik açıklama

IMF'den yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin ön bulguları paylaşıldı. Kovid-19 salgınının ABD ekonomisindeki etkilerine işaret edilen açıklamada, "ABD tarihindeki en uzun büyüme Kovid-19'un beklenmeyen gelişiyle raydan çıktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ekonomik zararın çok büyük olduğu belirtilerek, Kovid-19 vakalarındaki devam eden artış kontrol altına alınırken, işletmelerin yeniden açılması kararlarının ekonomik maliyeti hafifletmek için dikkatle alınması gerektiği vurgulandı.

IMF'nin açıklamasında, "Ekonomiyi onarmak ve faaliyeti pandemi öncesi seviyelere döndürmek uzun bir zaman alacaktır." ifadesi kullanıldı. Krizin ekonomik sonuçlarının en yoksul kesim için daha ağır olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yoksulluk oranları ve diğer sosyal zorlukların küresel finans krizi sonrasında yaşananları aşmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, Kovid-19 şokunun ekonomik yayılımını çevreleyen çok büyük belirsizlikler olduğu vurgulandı.

Kaynak: Hürriyet