  1. Spor
12 Eyl 2020 14:49

Beşiktaş'ın teknik direktörü koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ın teknik direktörü koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1889085

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