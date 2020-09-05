Türkiye, Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ın konuğu oluyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.

Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak Sırbistan-Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

NTV Spor