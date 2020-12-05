İran kulüplerinden Tractor Beşiktaş ile işbirliği yapacak

İHA'ya göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tractor Başkanı Mohammad Reza Zonouzi ve Machine Sazi Başkanı Behtad Bayat’ı Vodafone Park’ta ağırladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Hakan Daltaban, Tractor Kulübü’nün Başkanı Mohammad Reza Zonouzi, eski başkanı Gholamreza Sadeghian ve Sportif Direktörü M. Azimi ile Machine Sazi Kulübü Başkanı Behtad Bayat’ı Vodafone Park’ta ağırladı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen, Türkiye ile İran futbolu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, konuklarına Beşiktaş forması hediye etti. Ziyaret, Beşiktaş JK Müzesi ve Kartal Yuvası gezisiyle sona erdi.

İran medyasına göre Beşiktaş ile Tractor arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sağlanan anlaşma kapsamında iki takım arasında dostluk maçı yapılacak. Maçın sırasıyla Tebriz ve İstanbul şehirlerinde yapılmasına karar verildi.