MSB'den "Dağlık Karabağ" açıklaması

Türk basınına göre, Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağda yaptığı operasonla ilgili açıklama yaptı.

Azerbaycan kaynaklarına dayandırılan açıklamada, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığı belirtildi.