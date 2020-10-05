  1. Azerbaycan
5 Eki 2020 11:55

MSB'den "Dağlık Karabağ" açıklaması

MSB'den "Dağlık Karabağ" açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan- Ermenistan arasında süren çatışmalarla ilgili bir açıklama yapıldı.

Türk basınına göre, Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağda yaptığı operasonla ilgili açıklama yaptı. 

Azerbaycan kaynaklarına dayandırılan açıklamada, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığı belirtildi. 

News Code 1889577

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