Ayetullah Arafi’den Karabağ olayları hakkında çok önemli açıklama

Ayetullah Ali Rıza Arafi, uluslararası kanunlara göre Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğuna, İslam’ın bir parçası olduğuna ve bu topraklardan ayrılamayacağına tekit etti.

Ayetullah Arafi'nin bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیراً

Azerbaycan, özellikle Lenkeran, Badkube ve Karabağ bölgeleri Teşeyyü tarihi boyunca büyük alimlerin beşiği olmuştur ve bu toprakların alimleri her zaman ilim ve bilgi semasının alnında ve ilim havzalarında parlamışlardır. Kominizmin bu bölgedeki 70 yıllık hakimiyeti hiçbir zaman bu bölgenin değerli, özgür ve ilhaslı halkının İslam’a, İslam Peygamberine ve onun pak Ehlibeyt’ine olan bağlılığından zerre kadar azatlmamıştır. Bu değerli ve şerefli halk değerli İslam yolundaki istikametini ve müstekbirler ile Siyonizm karşısındaki direnişini göstermiştir.

Uluslararası kanunlara göre Karabağ Azerbaycan’a aittir ve İslam’ın bir parçasıdır ve bu toprakların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlim havzaları ve onun büyükleri, üstatları ve talebeleri İslam’ın nurlu ahkam ve maarifleri esasınca kendilerini Azerbaycan’ın reşit milletini desteklemek ve savunmakla görevli biliyorlar. Şimdiye kadar da Azerbaycan halkının yanında olmuş ve bundan sonra da olacaklardır ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunuyorlar. Dünya istikbarı ve Siyonizmin fitneci ellerinin İran ve Azerbaycan halkları arasında tefrika ve ayrılık yaraymasına asla izin vermeyecekledir.

Ne yazık ki bazı ülkeler İranfobiya ve Şiifobiya dalgası yaratarak kendi alçak hedefleri ve tefrika peşindeler. İran İslam Cumhuriyeti halkına ve ülkesine karşı kötü bakış icat ederek ve esası olmayan yaygaraları yayarak İran ve Azerbaycan halkı arasında tefrika yaratmak ve bölgeyi güvensiz hale getirmek peşindeler. Böylece bulanık sudan balık tutarak tekfiri güçlerin ve İstikbar güçleri ile Siyonistlerin bölgeye nüfuz etmesinin önünü açmaya savaş ve ihtilaf sayesinde bölgedeki meşru olmayan hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar.

Şimdi Müslümanların dini, şeri, ahlaki ve insani vazefeleri komplolara karşı tam bir uyanıklık içinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü savunmaktır ve yabancı güçlerin İslam ülkelerine nüfuz etmesini engellemektir.

Azerbaycan alimleri ve kanaat önderlerinin, basiret vererek ve bilgilendirme yaparak düşmanların İran ile Azerbaycan milletleri arasında tefrika yaratma komplolarını etkisiz kılacaklarını ve tarihi, kültürel ve mezhebi derin bağları olan iki milletin ilişkilerinde aksaklığa izin vermeyeceklerini kalpten umuyoruz.

Yüce Allah’tan Müslümanların tüm cephelerde zafere ulaşmasını, İslam ümmetini düşmanların şerrinden korumasını, İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini, İslam şehitlerinin derecelerini yüceltmesini ve Müslüman cihatçıların zaferini temenni ediyoruz."

Ali Rıza Arafi

İlim Havzaları Müdürü

Kaynak: Shafaqna