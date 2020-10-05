Karabağ tarafından atılan roket sonucu 2 kişi yaralandı

İran Meclisi Keleyber ve Hüdaaferin milletvekili Hüseyin Hatemi, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan sınırındaki son durumu değerlendirdi.

Hatemi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında silahlı çatışmalarının başlangıcından bu yana Karabağ tarafından Hüdaaferin’e 15 roket atıldığını ve sınırı köyü Pervizhanlevi’de iki kişinin yaralandığını belirtti.

Hüdaaferin bölgesine atılan roketlerden 2'sinin iki eve isabet ederek büyük hasara neden olduğunu anlatan Hatemi sözlerine şöyle devam etti:

"Aslandüz bölgesi ise çatışma alanına yakın olması nedeniyle büyük tehdit altında. Bunun için diplomatik yollarla çatışma taraflarına gerekli protestolar ve uyarılar duyurulmuştur."

Milletvekili Hatemi, "Milli güvenlik, vatandaşların can güvenliği ve huzuru İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisidir ve bu konuda herhangi bir tehdit kabul edilemez." diye konuştu.

