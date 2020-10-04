  1. Azerbaycan
4 Eki 2020 12:19

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye füzeli saldırı

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye füzeli saldırı

Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın tarihi ve ikinci büyük kenti olan Gence ile Terter ve Beylegan ilçelerine füzeli saldırı düzenledi.

Azeri basınına göre, Ermeni güçleri, Gence ile Terter ve Beylegan ilçelerine füzeli saldırı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ilk belirlemelere göre, 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 74 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Ermenistan'ın saldırısı sonrası yaptığı ilk açıklamada, söz konusu saldırının bir provokasyon olduğunu belirterek, "Ermenistan'dan Azerbaycan'a ateş etmek açık bir provokasyondur ve savaş alanını genişletir" dedi.

Ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence'ye saldırısı sonrası ortaya çıkan ilk görüntüleri paylaştı. Hacıyev, Twitter hesabından paylaştığı videoyu şu mesajla paylaştı:

"Ermenistan'ın Gence kentindeki yoğun yerleşim alanlarına yönelik kitlesel füze saldırılarının sonuçları. Azerbaycan sivilleri savunmak ve Ermenistan'ı barışa zorlamak için meşru askeri hedeflere karşı yeterli önlemleri alma hakkını saklı tutar. 4 yeni füze Ganec'yi vurdu."

News Code 1889557

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