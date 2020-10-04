İran, Karabağ'daki çatışmalarda sivillerin hedef alınmasını kınadı

İran’ın Bakü Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ krizine dair yayınladığı bildiride, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Büyükelçilik tarafından yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan Cumhuriyeti resmi kaynakları özellikle başsavcılığına göre, Azeri ve Ermeni tarafları arasında yeni bir çatışma dalgasının başlangıcından bu yana, Karabağ bölgesinde ve çevresindeki 7 şehirde kadın ve çocuklar da dahil çok sayıda Azerbaycanlı sivil öldürüldü veya yaralandı. Sivil altyapı, tesisler ve meskun bölgeler tahrip edildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı 3 Ekim sabahı 19 masum insanın öldürüldüğünü, 63 kişinin yaralandığını ve 44 sivil altyapının yanı sıra 181 evin yıkıldığını duyurdu."

İnsan hakları ve uluslararası insancıl hukuka uygulması gerektiğinin vurgulandığı bildiride, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller'ine işaret edilerek, “İran olarak masum insanların haklarının ihlal edilmesini, sivillerin katledilmesini ve yaralanmasının yanı sıra sivil bölgeler ve altyapıya zarar verilip tahrip edilmesini kınıyor ve olaylarda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.